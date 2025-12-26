MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Musik- und Wintersportmuseum Klingenthal.
Das Musik- und Wintersportmuseum Klingenthal. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Das Musik- und Wintersportmuseum Klingenthal.
Das Musik- und Wintersportmuseum Klingenthal. Bild: Eckhard Sommer/Archiv
Oberes Vogtland
Stadtverwaltung Klingenthal gliedert Museum, Bibliothek und Touristinfo aus
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Einrichtungen werden künftig durch die städtische Dienstleistungsgesellschaft Woge betrieben.

Die Stadtverwaltung Klingenthal gliedert Museum, Touristinformation sowie die Stadtbibliothek aus. Sie werden künftig von der stadteigenen Dienstleistungsgesellschaft Woge betrieben. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Der Schritt wird zu Jahresbeginn wirksam. „Um dem steigenden Kostendruck – insbesondere durch die Tarifbindung im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
14.12.2025
2 min.
Kurort-Eingemeindung: Bad Elsters Bürgermeister spricht
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott spricht am Mittwoch zur Eingemeindung.
Hochbetrieb in den Stadt- und Gemeinderäten: In der Woche vor Weihnachten tagen die Parlamente in Adorf, Eichigt, Klingenthal und Triebel sowie in Oelsnitz, Bad Elster, Mühlental und Tirpersdorf.
Ronny Hager
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
13:25 Uhr
2 min.
Fragezeichen um Bauvorhaben in früherer Schule: Klingenthaler Stadtrat fordert Transparenz
Die ehemalige Schule in Klingenthal-Brunndöbra ist seit vielen Jahren geschlossen und befindet sich in einem ruinösen Zustand.
In einer früheren Schule im Ortsteil Brunndöbra sollen 32 Wohneinheiten entstehen. Warum der Stadtrat das Vorhaben ablehnt.
Tino Beyer
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
Mehr Artikel