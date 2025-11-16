Stahl trifft Sound: Rocknacht bei Bang in Oelsnitz lockt 800 Besucher

Zwei Konzerte und Betriebsführungen für die Öffentlichkeit: Der Oelsnitzer Kranhersteller Bang organisierte am Samstag erstmals eine Rocknacht. Dabei gab es Einblicke in das Familienunternehmen. Und das hat weitere Pläne.

Industrie trifft Bühne, Stahl trifft Sound. Am Samstag verwandelte sich die Stahlhalle des Familienunternehmens und Kranherstellers Bang im Oelsnitzer Industriegebiet Taltitz in eine Konzerthalle. Zum ersten Mal traten hier zwei Bands auf. Die Rock'n' Roll und Rockabilly-Band Big Fat Shakin aus Dresden und The Rubberboots aus dem Vogtland.