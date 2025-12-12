Statt Streik: Schüler im Vogtland organisieren Inforunde zum Wehrdienstgesetz

Einen Informationstag zum neuen Wehrdienstgesetz gab es am Evangelischen Schulzentrum Oberes Vogtland.

Auch Tage nach dem Schülerstreik gegen das neue Wehrdienstgesetz gibt es dazu eine Debatte. Während etwa der Chemnitzer Schülerrat kritisierte, dass Lehrer Schüler an einer Teilnahme an der Protestaktion hindern wollten, gibt es aus dem Vogtland andere Töne. Hier sehen Schüler einen Streik als nicht zielführend an. Das Evangelische...