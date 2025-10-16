„Stockinger“ in Bad Elster: „Freie Presse“ verlost Freikarten

Film- und Fernsehstar Karl Markovics ist aus „Kommissar Rex“ und dem oscar-prämierten Film „Die Fälscher“ bekannt. In Kürze tritt er im Vogtland auf.

Bad Elster begrüßt einen Film- und Fernsehschauspieler: Am Sonntag, 26. Oktober, erzählt Karl Markovics (62) ab 19 Uhr im König-Albert-Theater „Geschichten mit Musik vom Essen, Trinken und Schlechtsein". Markovics ist als „Stockinger" aus „Kommissar Rex" bekannt und spielte eine Hauptrolle in „Die Fälscher". Er tritt mit den...