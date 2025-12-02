Straße in Schöneck wieder für Verkehr freigegeben

Nach einer Bauzeit von rund fünf Monaten ist die Straße Mühlberg jetzt wieder befahrbar.

Seit Montag rollt an der Straße Mühlberg in Schöneck wieder der Verkehr. Bürgermeister Andy Anders (parteilos) hat mit Vertretern des Straßenbauunternehmens Strabag und dem Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland (Zwav) den 1,2 Kilometer langen Abschnitt nach dessen Sanierung wieder freigegeben. Seit Juli wurde hier gearbeitet.