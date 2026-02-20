MENÜ
Die Klingenthaler Straße in Erlbach mit Blickrichtung Erlbacher Brauhaus.
Die Klingenthaler Straße in Erlbach mit Blickrichtung Erlbacher Brauhaus. Bild: Johannes Schmidt
Die Klingenthaler Straße in Erlbach mit Blickrichtung Erlbacher Brauhaus.
Die Klingenthaler Straße in Erlbach mit Blickrichtung Erlbacher Brauhaus. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Straßenbau im Vogtland: Ortsvorsteher macht Druck
Redakteur
Von Ronny Hager
Am Dienstag wird erstmals der Doppelhaushalt 2026/27 der Stadt Markneukirchen öffentlich diskutiert. André Worbs (Freie Wähler) hat dafür ein ganz spezielles Anliegen mit langer Vorgeschichte.

Was kommt in den Haushalt der Stadt Markneukirchen in den Jahren 2026 und 2027? Das ist das Hauptthema, wenn am Dienstag erstmals der Doppelhaushalt öffentlich beraten wird. Geht es nach André Worbs, Ortsvorsteher des Ortsteils Erlbach und Stadtrat der Freien Wähler, muss das Thema Straßenbau Klingenthaler Straße in Erlbach auf jeden Fall...
