Straßenbau im Vogtland: Ortsvorsteher macht Druck

Oberes Vogtland
Am Dienstag wird erstmals der Doppelhaushalt 2026/27 der Stadt Markneukirchen öffentlich diskutiert. André Worbs (Freie Wähler) hat dafür ein ganz spezielles Anliegen mit langer Vorgeschichte.
Was kommt in den Haushalt der Stadt Markneukirchen in den Jahren 2026 und 2027? Das ist das Hauptthema, wenn am Dienstag erstmals der Doppelhaushalt öffentlich beraten wird. Geht es nach André Worbs, Ortsvorsteher des Ortsteils Erlbach und Stadtrat der Freien Wähler, muss das Thema Straßenbau Klingenthaler Straße in Erlbach auf jeden Fall...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.