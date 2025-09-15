Straßenbau statt Feuerwehrauto: Gemeinderat im Vogtland entscheidet zugunsten lang ersehnter Sanierung

Oberes Vogtland
Um das Straßenbauprojekt Tannenbergsthaler Straße nicht zu gefährden, stellt Gemeinde im Vogtland die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Feuerwehr zurück. Für die Umsetzung beider Vorhaben fehlt das Geld.
Seit Jahrzehnten warten die Hammerbrücker auf die Sanierung der Tannenbergsthaler Straße. „Im April nächsten Jahres soll nun ein erster Teil gebaut werden“, sagt Bürgermeister Wolfgang Schädlich. (parteilos)
