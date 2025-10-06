Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steve Speer ist neuer Vogtland-Kreisrat.
Steve Speer ist neuer Vogtland-Kreisrat. Bild: Landratsamt/David Rötzschke
Steve Speer ist neuer Vogtland-Kreisrat.
Steve Speer ist neuer Vogtland-Kreisrat. Bild: Landratsamt/David Rötzschke
Oberes Vogtland
Stühlerücken im Vogtland-Kreistag: Mann aus Bad Elster neu in BSW-Fraktion
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Arne Zander ist wegen Wegzugs aus dem Vogtland als Vertreter des BSW aus dem Kreistag ausgeschieden. Jetzt steht sein Nachfolger fest.

Steve Speer ist neues Mitglied des Kreistages für den Vogtlandkreis. Der 35-Jährige aus Bad Elster trat für die Fraktion des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) die Nachfolge von Arne Zander an, der wegen seines Wegzugs aus dem Landkreis ausgeschieden war. Der sehbehinderte Steve Speer ist verrentet. Laut Beschluss des Kreistages wirkt er...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Tino Moritz
2 min.
14.09.2025
2 min.
Wagenknecht-Vertraute Sabine Zimmermann gibt Parteiführung in Sachsen ab: Steht das BSW vor einem Kurswechsel?
Meinung
Redakteur
Wohin geht die Reise mit dem BSW von Sahra Wagenknecht nach der bevorstehenden Umbenennung?
Das bisherige Bündnis Sahra Wagenknecht will sich im Dezember einen neuen Parteinamen geben. Auf die Arbeit der Landtagsfraktion dürfte aber auch die neue Parteispitze wenig Auswirkungen haben.
Tino Moritz
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
23.09.2025
1 min.
BSW fordert Programm für junge Menschen ohne Berufsabschluss
BSW fordert Programm für junge Menschen ohne Berufsabschluss (Symbolbild).
Rund 60 Prozent der arbeitslosen jungen Erwachsenen in Sachsen haben keinen Berufsabschluss. Das BSW fordert jetzt ein Programm, um Betroffene besser zu unterstützen.
Mehr Artikel