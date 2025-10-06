Stühlerücken im Vogtland-Kreistag: Mann aus Bad Elster neu in BSW-Fraktion

Arne Zander ist wegen Wegzugs aus dem Vogtland als Vertreter des BSW aus dem Kreistag ausgeschieden. Jetzt steht sein Nachfolger fest.

Steve Speer ist neues Mitglied des Kreistages für den Vogtlandkreis. Der 35-Jährige aus Bad Elster trat für die Fraktion des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) die Nachfolge von Arne Zander an, der wegen seines Wegzugs aus dem Landkreis ausgeschieden war. Der sehbehinderte Steve Speer ist verrentet. Laut Beschluss des Kreistages wirkt er...