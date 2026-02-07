Stühlerücken im Vogtland-Kreistag: Landrat verliert nicht nur seine „Landrätin“

Seit Beginn der Wahlperiode sind bereits fünf gewählte Bürgervertreter aus dem Kreistag des Vogtlandkreises ausgeschieden. Einer der frei gewordenen Stühle bleibt nun sogar vorerst unbesetzt. Wer auf das Mandat verzichtete.

Der vogtländische Kreistag mit seinen 86 Bürgervertretern hat noch nicht einmal die Hälfte seiner Wahlperiode erreicht, da hat er bereits fünf der ursprünglich gewählten Mitglieder verloren. Innerhalb des ersten Jahres schieden Arne Zander (BSW) und Gunnar Gemeinhardt (Neue Perspektive Vogtland) aus. Nun folgten drei weitere Abgeordnete -...