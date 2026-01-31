MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem 72-jährigen Mann wurde in Bad Elster gesucht. (Symbolfoto)
Nach einem 72-jährigen Mann wurde in Bad Elster gesucht. (Symbolfoto) Bild: Harry Haertel
Nach einem 72-jährigen Mann wurde in Bad Elster gesucht. (Symbolfoto)
Nach einem 72-jährigen Mann wurde in Bad Elster gesucht. (Symbolfoto) Bild: Harry Haertel
Oberes Vogtland
Suche beendet: Vermisster Heimbewohner aus dem Vogtland wurde gefunden
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Happy End für einen 72-Jährigen. Dank der schnellen Suche durch Rettungskräfte wurde der Senior wohlbehalten aufgefunden.

Aufregung am Freitagabend in einem Pflegeheim in Bad Elster mit gutem Ausgang: Einer der Heimbewohner, ein 72-jähriger Mann, war nicht mehr auffindbar und hatte die Einrichtung offenbar selbst verlassen. Gegen 20 Uhr begann in dem Kurort eine große Suche nach dem körperlich eingeschränkten Mann. Unterwegs waren mehrere Streifenwagen des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
13:58 Uhr
3 min.
Thermen im Vogtland verlangen Zuschlag am Wochenende: Das sind die Gründe
Die Soletherme ist ein Besuchermagnet in Bad Elster.
Wer in Bad Elster und Bad Brambach am Wochenende ins Bad oder in die Sauna geht, muss neuerdings zwei Euro Zuschlag zahlen. Die Sächsischen Staatsbäder sagen, wofür er gilt und warum er eingeführt wurde.
Tino Beyer
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
18.01.2026
1 min.
Einbruch in mehrere Garagen im Vogtland: Polizei sucht Zeugen
In fünf Garagen in Bad Elster wurde eingebrochen.
Einbrecher verschafften sich Zugang zu fünf Garagen in Bad Elster. Das haben die Täter gestohlen.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel