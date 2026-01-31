Suche beendet: Vermisster Heimbewohner aus dem Vogtland wurde gefunden

Oberes Vogtland
Happy End für einen 72-Jährigen. Dank der schnellen Suche durch Rettungskräfte wurde der Senior wohlbehalten aufgefunden.
Aufregung am Freitagabend in einem Pflegeheim in Bad Elster mit gutem Ausgang: Einer der Heimbewohner, ein 72-jähriger Mann, war nicht mehr auffindbar und hatte die Einrichtung offenbar selbst verlassen. Gegen 20 Uhr begann in dem Kurort eine große Suche nach dem körperlich eingeschränkten Mann. Unterwegs waren mehrere Streifenwagen des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.