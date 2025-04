Täter gesucht: Brennende Hecke im oberen Vogtland richtet hohen Schaden an

In Sachen Brandstiftung ermittelt die Polizei. Am Samstagabend stand eine Hecke in Klingenthal in Flammen.

Wer weiß, wer Samstagabend gegen 20 Uhr eine Hecke an der Alexander-von-Humboldt-Straße in Klingenthal abgefackelt hat? Wer hat verdächtige Personen in der Nähe der Humoldtstraße gesehen? Die Polizei ruft nun Zeugen zu dem Vorfall auf. Obwohl die Polizei die Brandursache noch nicht benennen kann, schließt sie offenbar Brandstiftung nicht...