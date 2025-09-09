„Teamgeist sichtbar gemacht“: Zirkusprojekt an Grundschule im Vogtland wirkt lange nach

Oberes Vogtland
Beim Projekt mit dem Zirkus Happy Kids sind die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Eichigt über sich hinaus gewachsen. Zwei Vorstellungen sorgten für Begeisterung.
In eine Bühne voller Fantasie hat sich die Grundschule Eichigt vor einigen Tagen verwandelt: Die Schülerinnen und Schüler schlüpften in die Rollen von Fakiren, Zauberern, Akrobaten, Clowns, Seiltänzern, Jongleuren und Trapezkünstlern. In nur zwei Tagen Training bereiteten sie gemeinsam mit dem Projektzirkus Happy Kids ein abwechslungsreiches...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.