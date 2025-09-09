Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Aufführungen im Zirkuszelt sorgten für Begeisterung.
Die Aufführungen im Zirkuszelt sorgten für Begeisterung. Bild: Fritsch/Grundschule Eichigt
Oberes Vogtland
„Teamgeist sichtbar gemacht“: Zirkusprojekt an Grundschule im Vogtland wirkt lange nach
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Projekt mit dem Zirkus Happy Kids sind die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Eichigt über sich hinaus gewachsen. Zwei Vorstellungen sorgten für Begeisterung.

In eine Bühne voller Fantasie hat sich die Grundschule Eichigt vor einigen Tagen verwandelt: Die Schülerinnen und Schüler schlüpften in die Rollen von Fakiren, Zauberern, Akrobaten, Clowns, Seiltänzern, Jongleuren und Trapezkünstlern. In nur zwei Tagen Training bereiteten sie gemeinsam mit dem Projektzirkus Happy Kids ein abwechslungsreiches...
