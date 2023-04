Telefonicá baut auf Turm in Bösenbrunn

Bösenbrunn/Bobenneukirchen.

In Bösenbrunn soll sich der Versorgungsstandard des Anbieters Telefonicá (früher O2) verbessern. Wie Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) informierte, wird der Anbieter die bestehende Station an der Straße nach Untertriebelbach für eine eigene Sendeanlage nutzen. Auch ein zweiter Anbieter ist derzeit in der Gemeinde tätig. Für den Breitbandausbau hat die Deutsche Telekom Tiefbauarbeiten in Bobenneukirchen bis 3. Juli angekündigt - an der Hauptstraße, der Drödaer Straße und am Pfaffenberg, so Klemet. (hagr)