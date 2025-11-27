Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Ensemble Magic Gregorian Night tritt am Sonntag, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster auf.
Das Ensemble Magic Gregorian Night tritt am Sonntag, 19 Uhr im König-Albert-Theater Bad Elster auf. Bild: Michael Schweiger
Das Stadtorchester Klingenthal gibt am Samstag, 17 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen sein Jahresabschluss- und Weihnachtskonzert.
Das Stadtorchester Klingenthal gibt am Samstag, 17 Uhr in der Musikhalle Markneukirchen sein Jahresabschluss- und Weihnachtskonzert. Bild: Eckhard Sommer
An der Pyramide an der August-Bebel-Straße in Sohl wird am Samstag gefeiert. Das Pyramidenfest beginnt 14 Uhr.
An der Pyramide an der August-Bebel-Straße in Sohl wird am Samstag gefeiert. Das Pyramidenfest beginnt 14 Uhr. Bild: Christian Schubert
Oberes Vogtland
Tipps fürs erste Adventswochenende im Oberen Vogtland
Redakteur
Von Ronny Hager
In Bad Elster starten die Chursächsische Winterträume und singen Mönche, Klingenthal schaltet den großen Lichterbogen an der Eisenbahnbrücke an. Vielerorts locken Weihnachtsmärkte und Adventsfeste.

Weihnachtsmarkt-Saison startet: Am ersten Adventswochenende gibt es besonders viele Weihnachtsmärkte im Oberen Vogtland - so in Bad Brambach, Bobenneukirchen Ebmath, Schöneck, Schönberg, Zwota und auf dem Riedelhof Eubabrunn. In Tirpersdorf startet das umfangreiche adventliche Treiben, bei Wald Jacobs Weihnachtswelt Wohlhausen wird mit dem...
