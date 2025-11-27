Tipps fürs erste Adventswochenende im Oberen Vogtland

Oberes Vogtland
In Bad Elster starten die Chursächsische Winterträume und singen Mönche, Klingenthal schaltet den großen Lichterbogen an der Eisenbahnbrücke an. Vielerorts locken Weihnachtsmärkte und Adventsfeste.
Weihnachtsmarkt-Saison startet: Am ersten Adventswochenende gibt es besonders viele Weihnachtsmärkte im Oberen Vogtland - so in Bad Brambach, Bobenneukirchen Ebmath, Schöneck, Schönberg, Zwota und auf dem Riedelhof Eubabrunn. In Tirpersdorf startet das umfangreiche adventliche Treiben, bei Wald Jacobs Weihnachtswelt Wohlhausen wird mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.