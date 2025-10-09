Tipps zum Wochenende im oberen Vogtland: Schwammetag, Julia Neigel und Wandertag

In den nächsten Tagen locken viele Konzerte: Die Band Munterfel im Riedelhof, die Medlz in Bad Elster oder Klassiknachwuchs in Markneukirchen. Spitzzüngig wird es im König-Albert-Theater.

Schwammetag: Ein Publikumsmagnet ist der Vogtländische Schwammetag in Magwitz. Er findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in und um die Festhalle statt. Im Mittelpunkt stehen die große Pilzausstellung und die Fachberatung durch die Vogtländische Arbeitsgemeinschaft Mykologie. Die Organisatoren vom Heimatverein Rittergut Magwitz haben neue Händler... Schwammetag: Ein Publikumsmagnet ist der Vogtländische Schwammetag in Magwitz. Er findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in und um die Festhalle statt. Im Mittelpunkt stehen die große Pilzausstellung und die Fachberatung durch die Vogtländische Arbeitsgemeinschaft Mykologie. Die Organisatoren vom Heimatverein Rittergut Magwitz haben neue Händler...