Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Smart ist in Tirschendorf verunglückt.
Ein Smart ist in Tirschendorf verunglückt. Bild: Symbolfoto: Benjamin Nolte/Adobe stock
Ein Smart ist in Tirschendorf verunglückt.
Ein Smart ist in Tirschendorf verunglückt. Bild: Symbolfoto: Benjamin Nolte/Adobe stock
Oberes Vogtland
Tirschendorf: Smart-Fahrer bei Unfall verletzt
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Auto geriet wohl wegen eines Defekts außer Kontrolle und fuhr gegen eine Mauer.

Bei einem Unfall im Mühlentaler Ortsteil Tirschendorf ist ein 62 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau war er am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr mit seinem Smart auf der Raasdorfer Straße unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte daraufhin gegen eine Stützmauer....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
16:11 Uhr
1 min.
Hirschfeld: Mit Auto von der Straße abgekommen
Nach einem Unfall in Hirschfeld ermittelt die Polizei gegen einen Autofahrer.
Ein junger Mann ist bei dem Unfall leicht verletzt worden. Doch dies und das kaputte Auto sind nicht seine einzigen Probleme.
Heiko Hößler
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
16:05 Uhr
1 min.
Audi prallt in Mühlental gegen Mauer
Zu einem Unfall ist die Polizei nach Mühlental gerufen worden.
Ein 25-Jähriger prallt mit seinem Auto gegen eine Mauer. Er übersteht Unfall leicht verletzt. Die Ursache ist noch unklar.
Babette Philipp
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel