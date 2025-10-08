Tirschendorf: Smart-Fahrer bei Unfall verletzt

Das Auto geriet wohl wegen eines Defekts außer Kontrolle und fuhr gegen eine Mauer.

Bei einem Unfall im Mühlentaler Ortsteil Tirschendorf ist ein 62 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau war er am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr mit seinem Smart auf der Raasdorfer Straße unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte daraufhin gegen eine Stützmauer....