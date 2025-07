Transporter umgekippt: Drei Verletzte und hoher Sachschaden im Vogtland

Ein Transporter stößt mit Gegenverkehr zusammen und kippt um. Es gibt drei Verletzte - zwei müssen ins Krankenhaus - und hohen Sachschaden.

Drei Verletzte und 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der S 309 in Triebel. Eine 63-Jährige war kurz vor 16 Uhr - aus Richtung Tiefenbrunn kommend - mit ihrem Mercedes-Transporter unterwegs. An der Einmündung zur S 307 musste sie Vorfahrt gewähren. Als sie nach links - Richtung Regnitzlosau -...