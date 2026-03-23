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Jürgen Voigt 2013 mit Tochter Kerstin. Am 20. März starb der Metallinstrumentenbaumeister.
Jürgen Voigt 2013 mit Tochter Kerstin. Am 20. März starb der Metallinstrumentenbaumeister. Foto: E. Sommer/A.
Jürgen Voigt 2013 mit Tochter Kerstin. Am 20. März starb der Metallinstrumentenbaumeister.
Jürgen Voigt 2013 mit Tochter Kerstin. Am 20. März starb der Metallinstrumentenbaumeister. Foto: E. Sommer/A.
Oberes Vogtland
Trauer um einen Markneukirchner Meister mit Weitblick
Redakteur
Von Ronny Hager
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Die Musikstadt muss Abschied von einem prägenden Einwohner nehmen: Metallblasinstrumentenbaumeister Jürgen Voigt ist am 20. März im Alter von 78 Jahren gestorben.

Er war ein Markneukirchner, der sein Handwerk und seine Zeit mitbestimmte: Metallblasinstrumentenmachermeister Jürgen Voigt. Am Montag teilte seine Werkstatt mit, dass Jürgen Voigt gestorben ist. Er wurde 78 Jahre alt. „Mit großer Trauer müssen wir Abschied nehmen von dem Mann, mit dem unsere Geschichte bei Voigt brass begann und dessen...
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