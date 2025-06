Trend Radtourismus: Warum das Vogtland hinterherstrampelt

In Schöneck fand am Wochenende das Vogtland-Bike-Festival statt. Einer der Organisatoren war Derrick Schönfelder. Er legt den Finger in Sachen Radtourismus in die Wunde.

An Visionären fehlt es im Vogtland nicht. Wohl aber an mit Konzepten und Zeitplänen zur Umsetzung unterlegten Visionen. Etwa beim Thema Radtourismus. „Bislang hat man nur in Schöneck verstanden, welches Potential der bietet", sagt Derrick Schönfelder vom Verein Vogtland-Bike. So ist es bezeichnenderweise sein Verein, der das Bike-Festival...