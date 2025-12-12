MENÜ
Wer sitzt künftig als ehrenamtlicher Bürgermeister im Gemeindeamt Triebel?
Wer sitzt künftig als ehrenamtlicher Bürgermeister im Gemeindeamt Triebel?
Oberes Vogtland
Triebel: Bürgermeisterwahl am 10. Mai geplant
Redakteur
Von Ronny Hager
Nach dem angekündigten Rücktritt von Amtsinhaber Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) zum Jahresende laufen Vorbereitungen für die Wahl des Nachfolgers.

In Triebel sollen die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 10. Mai, einen neuen ehrenamtlichen Bürgermeister wählen. Diesen Termin nannte nun der Oelsnitzer Hauptamtsleiter Hannes Schulz. Der Gemeinderat muss ihn in öffentlicher Sitzung am 16. Dezember beschließen. Amtsinhaber Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) hatte im November seinen...
