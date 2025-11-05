Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Oberes Vogtland
Triebels Bürgermeister tritt zurück: Das ist der Grund
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Udo Seeger hört zum Jahresende auf. Wie es in der Gemeinde dann 2026 weitergeht.

Triebels Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) tritt zurück. Er werde sein Amt zum Jahresende niederlegen, kündigte das ehrenamtliche Gemeindeoberhaupt auf Anfrage von „Freie Presse“ an. Für seinen Rücktritt nach dreieinhalb Jahren im Amt gab er gesundheitliche Gründe an. Seinen Entschluss hatte der Bürgermeister in der...
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
14.10.2025
2 min.
Nach Großbrand im Vogtland: Betroffener schreibt emotionalen Dankesbrief
Beim Großbrand am 21. Juni brannte die Haagmühle bei Wiedersberg komplett ab.
Die Gemeinde Triebel hat mehr als 4500 Euro Spenden an Andreas Pöhlmann übergeben, dessen Haagmühle bei Wiedersberg am 21. Juni abbrannte. Was er jetzt mit der Mühle vorhat.
Ronny Hager
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
29.09.2025
4 min.
Großer Wunsch erfüllt: Triebel hat Mini-Sporthalle
Auftraggeber, Bauleute, Planer, Nutzer der neuen Halle: Anne Seeger, Christopher Groß, Daniel Seeger, Udo Seeger, Sandy Schwabe, Thomas Beck, Harald Radüchel, Mario Uebel (von links).
Viele Jahre war darüber diskutiert worden: Nach gut anderthalb Jahren Bauzeit ist der Mehrzweck-Anbau am Kulturhaus übergeben worden. Wer ihn künftig nutzt und was es am Gebäude Überraschendes gibt.
Ronny Hager
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
Mehr Artikel