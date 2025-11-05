Triebels Bürgermeister tritt zurück: Das ist der Grund

Udo Seeger hört zum Jahresende auf. Wie es in der Gemeinde dann 2026 weitergeht.

Triebels Bürgermeister Udo Seeger (Freie Wähler Triebel) tritt zurück. Er werde sein Amt zum Jahresende niederlegen, kündigte das ehrenamtliche Gemeindeoberhaupt auf Anfrage von „Freie Presse“ an. Für seinen Rücktritt nach dreieinhalb Jahren im Amt gab er gesundheitliche Gründe an. Seinen Entschluss hatte der Bürgermeister in der...