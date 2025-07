Triebels großer Wandertag: Extra-Touren für Kinder und Familien

Die Triebeltalwanderung findet am Sonntag zum 43. Mal statt. Was die Teilnehmer erwartet und wer auch jeder der fünf Strecken beim „Rindimmedim im Triebel rim“ dabei ist.

Wandern ist im Vogtland im Wandel: Vielen geht es nicht ums Kilometerschrubben, sondern um eine kleine Entdeckertour ganz in Familie direkt vor der Haustür. Das greift auch die 43. Triebeltalwanderung auf, die am Sonntag stattfindet. So starten am Kulturhaus in Triebel 9 Uhr geführte Touren, die sich vor zum einen an Kinder richten und zum...