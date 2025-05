Trompetenglanz in Markneukirchen: Mehr als 350 Besucher erleben besonderes Konzert

Die Rückkehr von Gerd Fischer, Preisträger des Instrumentalwettbewerbs Markneukirchen 1986, in seine Heimatstadt war ein Höhepunkt am Dienstagabend.

Eine spannende Verbindung erlebten am Dienstagabend mehr als 350 Besucher in der Musikhalle Markneukirchen: Bei „Trompetenglanz und Orchesterzauber“ spielte Solist Gerd Fischer (Foto), Preisträger des Internationalen Instrumentalwettbewerbs in seiner Heimatstadt 1986, mit dem heimischen Blasorchester. Fischer, Solotrompeter im...