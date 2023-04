Tuning-Treffen der Superlative: Schönecks Innenstadt zeitweise verstopft

Unter den Freunden spektakulär aufgepeppter Fahrzeuge und lauter Musik ist Schöneck inzwischen eine Top-Adresse. Und so sind sie am letzten April-Wochenende in Scharen ins obere Vogtland gefahren. Mehr als 3000 Fans haben dort das "L8 Night Tuningtreffen" im dreistöckigen Parkhaus am IFA Schöneck Hotel & Ferienpark besucht. Das ist nach...