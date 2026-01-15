MENÜ
Weil sie angebliche Kreditschulden begleichen sollte, überwies eine Frau aus Klingenthal immer wieder hohe Summen an Betrüger.
Weil sie angebliche Kreditschulden begleichen sollte, überwies eine Frau aus Klingenthal immer wieder hohe Summen an Betrüger. Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Oberes Vogtland
Über Monate hinweg: Betrüger bringen Vogtländerin um fünfstellige Summe
Von Swen Uhlig
Anrufer hatten am Telefon behauptet, Kreditschulden bei der Frau eintreiben zu müssen. Die Frau zahlte - und das immer wieder.

Klingenthal.

Telefonbetrüger haben laut Polizei in Klingenthal eine 72-jährige Frau um ihr Erspartes gebracht. Im Zeitraum zwischen August vergangenen Jahres und Januar dieses Jahres wurde die Seniorin mehrfach telefonisch von einem unbekannten Mann kontaktiert, der vorgab, bei ihr angeblich offene Kreditschulden einfordern zu müssen. Unter dem Eindruck der Forderungen nannte er ihr Überweisungsdaten, an die die Frau in der Folge mehrfach Geld transferierte. Zudem hat sie mittlerweile festgestellt, dass weitere unautorisierte Lastschrifteinzüge von ihrem Konto erfolgt sind. Der finanzielle Schaden für die Frau liegt den Angaben zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich. (su)

