In Klingenthal ist in ein leerstehendes Haus eingebrochen worden. Bild: Silas Stein/dpa/Symboldbild
In Klingenthal ist in ein leerstehendes Haus eingebrochen worden. Bild: Silas Stein/dpa/Symboldbild
Oberes Vogtland
Über Monate unbemerkt: Einbrecher zerlegen leerstehendes Haus in Klingenthal
Von Jonas Patzwaldt
In Klingenthal sind Täter in ein Haus eingebrochen. Der Tatzeitraum erstreckt sich über Monate.

Unbekannte Täter sind in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Quittenbachstraße in Klingenthal eingebrochen. Laut Polizei blieb die Tat wohl lange unbemerkt. Der Tatzeitraum soll sich vom 15. Mai 2025 bis zum 24. August 2025 erstrecken. Zufolge einer Polizeisprecherin drangen die Täter gewaltsam in das unbewohnte Gebäude ein und...
