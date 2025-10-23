Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christian Espig, Leiter des Archivs des Vogtlandkreises, lädt am Samstag Forscher ein.
Christian Espig, Leiter des Archivs des Vogtlandkreises, lädt am Samstag Forscher ein. Bild: Schubert/Archiv
Christian Espig, Leiter des Archivs des Vogtlandkreises, lädt am Samstag Forscher ein.
Christian Espig, Leiter des Archivs des Vogtlandkreises, lädt am Samstag Forscher ein. Bild: Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Über was Historiker im Oelsnitzer Schloss sprechen
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ortschronisten und Geschichtsforscher des Vogtlandes treffen sich am Samstag im Kreisarchiv auf Voigtsberg zum Erfahrungsaustausch.

Was bewegt die Geschichtsforscher im Vogtland? Darum geht es am Samstag ab 9.30 zur Ortschronistentagung in Oelsnitz. Das Historische Archiv des Vogtlandkreises und der Verein für vogtländische Geschichte, Volks- und Landeskunde laden dazu ins Kreisarchiv auf Schloss Voigtsberg ein. Neben dem Erfahrungsaustausch und Archivführungen sind zwei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
10.10.2025
1 min.
Lesenacht: Hotzenplotz auf Schloss Voigtsberg
Auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz ist am Montagabend zur Lesenacht eingeladen.
Am Montagabend geht es auf der Oelsnitzer Burg um den wohl bekanntesten Räuber der deutschen Kinderliteratur.
Ronny Hager
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
26.08.2025
4 min.
Wie das Kreisarchiv Schloss Voigtsberg vor dem Verfall bewahrte
Die Archiv-Chefin als Umzugsmanagerin: Mit einer roten Plastikkiste voller Pläne kreiselte die langjährige Kreisarchivarin Sigrid Unger (65) vor zwei Jahrzehnten durchs Vogtland.
Lange waren die Archive im Vogtland dort, wo auch der Salpeter wohnte. Vor 20 Jahren änderte sich das mit dem Umzug nach Voigtsberg. Welche stark gefragten Unterlagen und welcher Schatz hier liegen.
Ronny Hager
Mehr Artikel