Über was Historiker im Oelsnitzer Schloss sprechen

Die Ortschronisten und Geschichtsforscher des Vogtlandes treffen sich am Samstag im Kreisarchiv auf Voigtsberg zum Erfahrungsaustausch.

Was bewegt die Geschichtsforscher im Vogtland? Darum geht es am Samstag ab 9.30 zur Ortschronistentagung in Oelsnitz. Das Historische Archiv des Vogtlandkreises und der Verein für vogtländische Geschichte, Volks- und Landeskunde laden dazu ins Kreisarchiv auf Schloss Voigtsberg ein. Neben dem Erfahrungsaustausch und Archivführungen sind zwei...