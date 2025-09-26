Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Glascontainer am Rudolf-Breitscheid-Platz in Oelsnitz kommen in Kürze weg.
Die Glascontainer am Rudolf-Breitscheid-Platz in Oelsnitz kommen in Kürze weg.
Oberes Vogtland
Umfeld immer wieder vermüllt: Stadt im Vogtland zieht Container ab
Redakteur
Von Ronny Hager
Am Rudolf-Breitscheid-Platz in Oelsnitz landeten Müll und Wertstoffe neben den Containern. Die Sammelbehälter für Glas und Altkleider werden daher bald abgebaut.

In Oelsnitz fällt zum 17. Oktober ein Entsorgungs-Standort weg. Die Glascontainer und die Altkleider-Sammelbox am Rudolf-Breitscheid-Platz werden abgebaut, so Stadtsprecher Peter Wollmann. „In den vergangenen Jahren kam es an diesem Standort wiederholt zu erheblichen Verunreinigungen. Trotz regelmäßiger Appelle und großer Anstrengungen...
