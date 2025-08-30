Umjubeltes Konzert: Metal-Band Blind Guardian beendet Open-Air-Saison auf Schloss Voigtsberg

Die Open-Air-Saison auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz endete mit einem musikalischen Feuerwerk. Welches Fazit der Veranstalter des Burgsommers zieht.

Mit einem umjubelten Konzert von Blind Guardian ist die Open-Air-Saison auf Schloss Voigtsberg in Oelsnitz am Freitagabend zu Ende gegangen. Das Konzert war ausverkauft - wie viele in den Wochen davor. Gäste aus nah und fern und Künstler, die in Oelsnitz aufhorchen ließen, haben den Burgsommer dieses Jahr geprägt.