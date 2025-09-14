Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Kripo ermittelt nach dem Diebstahl mehrerer E-Bikes in Bad Elster.
Die Kripo ermittelt nach dem Diebstahl mehrerer E-Bikes in Bad Elster. Bild: Lino Mirgeler/dpa
Oberes Vogtland
Unbekannte stehlen E-Bikes im Vogtland
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die beiden Fahrräder waren an einem Wohnmobil befestigt, das in Bad Elster abgestellt war. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Bad Elster.

Unbekannte haben im oberen Vogtland mehrere E-Bikes gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, liegt der Zeitraum der Tat zwischen Freitagabend und Samstagfrüh. Die beiden E-Bike-Klappfahrräder der Marke RMS waren an einem Wohnmobil befestigt, das auf der Endersstraße in Bad Elster abgestellt war. Den Angaben zufolge zerstörten Unbekannte das Sicherheitsschloss am Fahrradträger und nahmen die beiden schwarz-lackierten Bikes mit. Den Wert der Beute beziffern die Beamten mit 3400 Euro; bei dem Diebstahl hinterließen die Täter einen Sachschaden am Wohnmobil in Höhe von 50 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Wem Personen aufgefallen sind, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, soll sich melden, Telefon 03741 140. (su)

