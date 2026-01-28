Unbekannte versuchen Zigarettenautomat im Vogtland aufzuhebeln

Oberes Vogtland
Wollten die Täter Zigaretten erbeuten oder ans Bargeld kommen? Was bislang bekannt ist.
Unbekannte haben versucht, an der Hauptstraße in Tirpersdorf einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Darüber berichtete am Mittwoch die Polizei. Die Täter waren mit unbekanntem Werkzeug angerückt, um den Automaten aufzuhebeln und an den Inhalt zu kommen. Doch der Automat hielt stand. So konnte nichts gestohlen werden. Allerdings entstand...
