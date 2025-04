Unfall in der Bikewelt in Schöneck: Rettungshubschrauber im Einsatz

Sonntagabend ist es in der Bikewelt in Schöneck zu zwei Stürzen gekommen. Um einen Verletzten zu transportieren, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zu zwei schweren Stürzen ist es am frühen Sonntagabend in der Bikewelt in Schöneck gekommen. Darüber hat die Bergwacht Schöneck informiert. An der Talstation der Bikewelt war demnach am Abend ein Biker beim Zielsprung gestürzt. Da der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung bei dem Mann bestand, wurde der Rettungshubschrauber „Christoph...