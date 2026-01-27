MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Eichigt.
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Eichigt. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Eichigt.
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Eichigt. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Oberes Vogtland
Unfall in Eichigt: Seat prallt gegen Schild, Fahrer alkoholisiert
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 57-jähriger Autofahrer verunglückt mit 1,68 Promille. Die Polizei untersucht rätselhafte rote Farbspuren.

Ein 57-jähriger Seat-Fahrer hat am Montag, 26. Januar, in Eichigt die Kontrolle über sein Auto verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Er war auf der Straße An den Weiden unterwegs und prallte in einer Linkskurve gegen ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug blieb unweit der Fahrbahn stehen. Der Seat war nicht mehr fahrbereit. Auslaufende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
16.01.2026
1 min.
Schwerer Unfall auf der B 92 im Vogtland: Auto prallt frontal gegen Baum
Ein schwerer Unfall passierte am Donnerstagabend auf der B 92.
Eine 37-Jährige wurde am Donnerstagabend schwer verletzt.
Tino Beyer
16:05 Uhr
1 min.
Erlbacher Bürgerbus nicht mehr verkehrstüchtig: Was nun?
Über viele Jahre hat Erlbachs Bürgerbus gute Dienste getan. Nun hieß es Abschied nehmen.
Viele Jahre war das Gefährt im Einsatz. Nun rollt er nicht mehr im Dienst der Kommune. Es gibt aber Grund zur Hoffnung.
Ronny Hager
16:06 Uhr
3 min.
Selenskyj besteht auf EU-Beitritt für Ukraine schon 2027
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht eine EU-Mitgliedschaft für sein Land schon 2027 als wichtige Sicherheitsgarantie. (Archivbild)
Der ukrainische Präsident Selenskyj wirbt beim österreichischen Kanzler Stocker für einen raschen EU-Beitritt der Ukraine. Die Mitgliedschaft sieht er als Sicherheitsgarantie für sein Land.
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
26.01.2026
1 min.
Unfall in Niedermülsen: Audi kollidiert mit Wartehäuschen
Die Polizei eilte zu einen Unfall nach Niedermülsen.
Ein 24-Jähriger verunglückt mit seinem Auto im Mülsener Ortsteil. Er meldet sich drei Stunden später bei der Polizei – was steckt dahinter?
Lutz Kirchner
Mehr Artikel