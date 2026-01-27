Unfall in Eichigt: Seat prallt gegen Schild, Fahrer alkoholisiert

Ein 57-jähriger Autofahrer verunglückt mit 1,68 Promille. Die Polizei untersucht rätselhafte rote Farbspuren.

Ein 57-jähriger Seat-Fahrer hat am Montag, 26. Januar, in Eichigt die Kontrolle über sein Auto verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Er war auf der Straße An den Weiden unterwegs und prallte in einer Linkskurve gegen ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug blieb unweit der Fahrbahn stehen. Der Seat war nicht mehr fahrbereit. Auslaufende...