Unfall in Schöneck: Driften endet mit Blechschaden und Verletztem

In Schöneck kollidierte ein Pkw mit einem geparkten Camper, weil der Fahrer driftete. Die Flucht des Unfallverursachers wurde verhindert.

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Schöneck ist am frühen Sonntagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Laut Polizei versuchte gegen kurz nach 5 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw auf dem Parkplatz an der Kärnerstraße zu driften. Dabei fuhr er gegen einen geparkten Camper, in dem ein 53-Jähriger und eine 55-Jährige geschlafen...