„Unverzüglich“: Dazu wird Klingenthal jetzt amtlich verdonnert

Wer Große Kreisstadt sein will, braucht ein Verkehrsamt. Klingenthal hat es aber immer noch nicht eingerichtet.

Seit 2019 hat Klingenthal wieder den Status Große Kreisstadt. Die damit verbundenen Pflichten hat die Stadt aber immer noch nicht vollständig umgesetzt. Davon kündet ein Beschluss zur Stadtratssitzung, mit dem die Einrichtung eines Verkehrsamtes samt Bußgeldstelle innerhalb auf den Weg gebracht wurde. Sowohl das Landesamt für Straßenbau und...