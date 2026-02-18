MENÜ
Zu touristischen Angeboten zählt das Skigebiet Kegelberg Erlbach, hier unter Flutlicht.
Zu touristischen Angeboten zählt das Skigebiet Kegelberg Erlbach, hier unter Flutlicht. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Urlaubsregion: Markneukirchen erhöht Gästetaxe
Redakteur
Von Ronny Hager
Der tägliche Obolus für Erwachsene und Kinder wird angehoben. Das hat einen große Mehrheit des Stadtrates entschieden. Welche Gründe dafür ins Feld geführt werden.

Urlauber in Markneukirchen und seinen Ortsteilen müssen künftig eine höhere Tages-Gästetaxe bezahlen. Darauf hat sich der Stadtrat mit deutlicher Mehrheit (17 Ja-Stimmen bei jeweils einmal Nein und Enthaltung) verständigt. Der Obolus für Erwachsene steigt von 1,60 auf 2 Euro, für Kinder von 80 Cent auf 1 Euro. Dabei konnte sich die...
