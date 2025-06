US-Wahl in Schülerzeitung erklärt: Vogtländer gewinnt Sachsen-Preis

Kai Neubert will später mal in die Politik. Was ihn auf der Welt bewegt, schreibt der Markneukirchener in die Schülerzeitung. Die Jugendpresse in Sachsen hat das nun mit einem Preis honoriert.

Neues aus der Schule, aber auch das, was in der Welt geschieht: All das steht in der Online-Zeitung von „Allerlei unzensiert“. Der Schülerzeitung des Markneukirchener Gymnasiums. Im Schuljahr 2023/24 ging sie an den Start und holte sofort den Aufsteigerpreis beim sächsischen Schülerzeitungswettbewerb. Dieses Jahr prämierte die Jury des von... Neues aus der Schule, aber auch das, was in der Welt geschieht: All das steht in der Online-Zeitung von „Allerlei unzensiert“. Der Schülerzeitung des Markneukirchener Gymnasiums. Im Schuljahr 2023/24 ging sie an den Start und holte sofort den Aufsteigerpreis beim sächsischen Schülerzeitungswettbewerb. Dieses Jahr prämierte die Jury des von...