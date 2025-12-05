Veranstaltungen heiß begehrt: In Bad Elster ist auch im Winter Hochsaison

Für das Festival Chursächsische Winterträume sind ein Dutzend Termine ausverkauft, weitere stehen kurz davor. Für welche Gastspiele es noch Karten gibt - und warum es nicht nur um Bad Elster geht.

Bibbern ist nicht nötig in Bad Elster: Der Zuspruch auf Veranstaltungen ist auf der Zielgeraden von 2025 angebrochen. Zwar nimmt Generalmusikdirektor Florian Merz die Worte „neuer Rekord" nicht in den Mund. Aber eines ist dem geschäftsführenden Intendanten der Chursächsischen Philharmonie wichtig: Nach dem Spitzenjahr 2024 mit dem...