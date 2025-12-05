Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei der Eröffnung der 23. Chursächsischen Winterträume stand auch das Vocalensemble Dresden auf der Bühne des König-Albert-Theaters.
Hallo Nachbar: Wolf Matthias Friedrich, Bassbariton und Chef des Vereins Klassische Musik Adorf, gastiert am 4. Januar mit Schuberts „Winterreise“ zu einem romantischen Liederabend im König-Albert-Theater Bad Elster.
Ein fulminantes Konzert eröffnete das Festival 23. Chursächsische Winterträume im sehr gut besuchten König-Albert-Theater Bad Elster.
Olaf Berger kommt zu seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum am 14. Dezember zusammen mit Anna Carina Woitschack nach Bad Elster.
Oberes Vogtland
Veranstaltungen heiß begehrt: In Bad Elster ist auch im Winter Hochsaison
Redakteur
Von Ronny Hager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das Festival Chursächsische Winterträume sind ein Dutzend Termine ausverkauft, weitere stehen kurz davor. Für welche Gastspiele es noch Karten gibt - und warum es nicht nur um Bad Elster geht.

Bibbern ist nicht nötig in Bad Elster: Der Zuspruch auf Veranstaltungen ist auf der Zielgeraden von 2025 angebrochen. Zwar nimmt Generalmusikdirektor Florian Merz die Worte „neuer Rekord“ nicht in den Mund. Aber eines ist dem geschäftsführenden Intendanten der Chursächsischen Philharmonie wichtig: Nach dem Spitzenjahr 2024 mit dem...
