Verbranntes Essen löst Rauchmelder aus

Plauen.

Einen Feuerwehreinsatz hat es am Dienstagabend in Plauen gegeben. Laut Berufsfeuerwehr hatte in einem Wohnhaus an der Gabelsbergerstraße ein Rauchmelder ausgelöst und Nachbarn aufgeschreckt. Die Feuerwehr wurde alarmiert, konnte aber schon bald Entwarnung geben: Ursache war ein auf dem Herd vergessenes Essen. Der Bewohner war nicht zu Hause, sodass das Schloss aufgebrochen werden musste. (us)