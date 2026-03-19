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Bewohner des Altenpflegeheimes Betesda und Vorschulkinder der Kita Hütchen pflanzten gemeinsam Frühjahrsblüher.
Bewohner des Altenpflegeheimes Betesda und Vorschulkinder der Kita Hütchen pflanzten gemeinsam Frühjahrsblüher. Foto: Eckhard Sommer
Alt und Jung - Hand in Hand.
Alt und Jung - Hand in Hand. Foto: Eckhard Sommer
Gemeinsam geht´s leichter.
Gemeinsam geht´s leichter. Foto: Eckhard Sommer
Bewohner des Altenpflegeheimes Betesda und Vorschulkinder der Kita Hütchen pflanzten gemeinsam Frühjahrsblüher.
Bewohner des Altenpflegeheimes Betesda und Vorschulkinder der Kita Hütchen pflanzten gemeinsam Frühjahrsblüher. Foto: Eckhard Sommer
Alt und Jung - Hand in Hand.
Alt und Jung - Hand in Hand. Foto: Eckhard Sommer
Gemeinsam geht´s leichter.
Gemeinsam geht´s leichter. Foto: Eckhard Sommer
Oberes Vogtland
"Vergiss?Mein!Nicht": Senioren und Kinder pflanzen in Oelsnitz gemeinsam Frühblüher
Von Eckhard Sommer
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Ein bundesweiter Aktionstag hat am Donnerstag auf die Krankheit Demenz aufmerksam gemacht.

„Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken, aber nur die eine nicht, und die heißt: Vergissmeinnicht“ – was einst ein Erinnerungsspruch für das Poesiealbum war, wurde in Oelsnitz in die Tat umgesetzt. Bewohner des Altenpflegeheims Betesda und Kinder der Kita Hütchen in Oelsnitz beteiligten sich am Donnerstag an einem bundesweiten...
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