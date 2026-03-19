"Vergiss?Mein!Nicht": Senioren und Kinder pflanzen in Oelsnitz gemeinsam Frühblüher

Ein bundesweiter Aktionstag hat am Donnerstag auf die Krankheit Demenz aufmerksam gemacht.

„Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken, aber nur die eine nicht, und die heißt: Vergissmeinnicht“ – was einst ein Erinnerungsspruch für das Poesiealbum war, wurde in Oelsnitz in die Tat umgesetzt. Bewohner des Altenpflegeheims Betesda und Kinder der Kita Hütchen in Oelsnitz beteiligten sich am Donnerstag an einem bundesweiten...