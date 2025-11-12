Verkauft Gemeinde im Vogtland kommunale Wohnungen?

Oberes Vogtland
Wie weiter mit dem kommunalen Wohnungsbestand in Muldenhammer? Diese Frage beschäftigt Bürgermeister und Gemeinderäte angesichts nötiger Sanierungsmaßnahmen und einer leeren Gemeindekasse.
135 kommunale Wohnungen hat die Gemeinde Muldenhammer im Bestand - die meisten davon in Tannenbergsthal, wo zehn sogenannte Neubaublöcke stehen. Noch sei der Großteil – 92 Prozent – vermietet, sagte Wolfgang Schädlich während des Bürgermeisterstammtischs. Die Häuser in Tannenbergsthal werden mit einer Fernwärmetrasse beheizt - mittels...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.