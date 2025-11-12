Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die meisten kommunalen Wohnungen gibt es in Tannenbergsthal. Soll das so bleiben?
Die meisten kommunalen Wohnungen gibt es in Tannenbergsthal. Soll das so bleiben? Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Die meisten kommunalen Wohnungen gibt es in Tannenbergsthal. Soll das so bleiben?
Die meisten kommunalen Wohnungen gibt es in Tannenbergsthal. Soll das so bleiben? Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Oberes Vogtland
Verkauft Gemeinde im Vogtland kommunale Wohnungen?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie weiter mit dem kommunalen Wohnungsbestand in Muldenhammer? Diese Frage beschäftigt Bürgermeister und Gemeinderäte angesichts nötiger Sanierungsmaßnahmen und einer leeren Gemeindekasse.

135 kommunale Wohnungen hat die Gemeinde Muldenhammer im Bestand - die meisten davon in Tannenbergsthal, wo zehn sogenannte Neubaublöcke stehen. Noch sei der Großteil – 92 Prozent – vermietet, sagte Wolfgang Schädlich während des Bürgermeisterstammtischs. Die Häuser in Tannenbergsthal werden mit einer Fernwärmetrasse beheizt - mittels...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:03 Uhr
3 min.
Kanzleramt lädt zu Pharmagespräch: Arzneiengpässe im Fokus
Die Pharmabranche in Deutschland wächst, doch es kommt immer wieder zu Arzneiengpässen (Archivbild)
Die deutsche Arzneimittelindustrie wächst. Doch Patienten müssen immer wieder auch mit Engpässen zurechtkommen. Die Bundesregierung sucht jetzt den Dialog über die Bedingungen am Standort.
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:04 Uhr
5 min.
Ryanair zwingt Passagiere auf den digitalen Weg
Ryanair will Bordkarten (fast) nur noch über die App ausgeben. (Symbolbild)
Ryanair hat der ausgedruckten Bordkarte den Kampf angesagt. Passagiere sollen ihre Smartphones nutzen und auf die hauseigene App gezwungen werden. Werden Internet-ferne Menschen abgehängt?
Christian Ebner, dpa
04.11.2025
3 min.
Bürgermeister im Vogtland lädt seine Einwohner an den Stammtisch
Wolfgang Schädlich stellt sich am Bürgermeisterstammtisch Einwohner-Fragen.
Während der Gemeinderatssitzungen fallen die Bürgerfragestunden regelmäßig aus, weil keine Einwohner da sind. Spricht das Format eines Bürgermeisterstammtischs die Einwohner in Muldenhammer mehr an?
Daniela Hommel-Kreißl
07.11.2025
4 min.
Frühere Forstschule im Vogtland wird verkauft: Wie geht es weiter?
Die ehemalige Forstschule in Morgenröthe soll nächstes Jahr verkauft werden.
Der Bürgermeister am Stammtisch im Kreuzverhör: Ein ungewöhnliches Gesprächsformat kommt bei den Vogtländern gut an und bringt neue Erkenntnisse für alle Seiten - auch in Sachen Forstschule Morgenröthe.
Daniela Hommel-Kreißl
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel