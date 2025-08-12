Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Bürgerhaus Schönbrunn (rechts) in der Gemeinde Bösenbrunn gibt es am Samstag kein Sommerfest.
Am Bürgerhaus Schönbrunn (rechts) in der Gemeinde Bösenbrunn gibt es am Samstag kein Sommerfest. Bild: Hager
Oberes Vogtland
Verwirrung im Vogtland: Schönbrunn verwechselt
Redakteur
Von Ronny Hager
Am Samstagnachmittag gibt es am Bürgerhaus im Bösenbrunner Ortsteil kein Sommerfest, wie verschiedentlich angekündigt. Das steigt im Nordvogtland.

Aufregung in der Gemeinde Bösenbrunn: Mehrfach wurde für Samstag, den 16. August, ab 14 Uhr ein Sommerfest im Bösenbrunner Ortsteil Schönbrunn angekündigt. „Das ist falsch. Das ist nicht hier“, sagte Bösenbrunns Bürgermeister Christian Klemet (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) in öffentlicher Ratssitzung. Es handelt sich nach...
