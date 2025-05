Viele Fleißige putzen Oelsnitz heraus

Die Mitglieder des Heimatfördervereins säuberten mehrere Stellen rund um Stadtwald und Hasenpöhl. Der CDU-Stadtverband und Unterstützer packten an der Bus-/Bahn-Schnittstelle am Bahnhof an.

Mit mehreren Frühjahrsputz-Aktionen haben Oelsnitzer ihre Stadt und ihr Umfeld aufgewertet. Mitglieder des Heimatfördervereins Oelsnitz reinigten das Julius-Mosen-Denkmal im Stadtwald Röhrholz. Laub, Moos und Wildwuchs kam weg, Erdausspülungen wurden beseitigt. An der Bahnunterführung Finkenburg beseitigen Helfer Graffitis. Neben dem Anstrich...