MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Otto-Riedel-Straße durch das Oelsnitzer Neubaugebiet soll saniert werden.
Die Otto-Riedel-Straße durch das Oelsnitzer Neubaugebiet soll saniert werden. Bild: Christian Schubert/Archiv
Die Otto-Riedel-Straße durch das Oelsnitzer Neubaugebiet soll saniert werden.
Die Otto-Riedel-Straße durch das Oelsnitzer Neubaugebiet soll saniert werden. Bild: Christian Schubert/Archiv
Oberes Vogtland
Viele Fragezeichen um Bau der Otto-Riedel-Straße in Oelsnitz
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt wartet auf ein Baugrundgutachten. Erst danach können die Weichen gestellt werden.

Um die geplante Sanierung der Otto-Riedel-Straße durch das Oelsnitzer Neubaugebiet gibt es noch viele Fragezeichen. Das wurde am Mittwochabend im Stadtrat deutlich. Eigentlich sollte das Gremium einen Beschluss zum Bauumfang fassen. Doch der Beschluss wurde von der Tagesordnung genommen. Grund: Ein Baugrundgutachten steht noch aus, wie OB Mario...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
1 min.
Neustart der Gaststätte auf Schloss Voigtsberg: So ist der Stand
Das Schloss Voigtsberg in Oelsnitz: Die Gaststätte hier ist seit Jahren ein Sorgenkind.
Die Stadt will einen neuen Pächter für die Gastronomie. Oberbürgermeister Mario Horn sagt, wie es um dieses Ziel steht.
Tino Beyer
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
13:51 Uhr
1 min.
Auf die Straße geschippter Schnee: In Klingenthal soll Ordnungsamt eingreifen
Beim Schneeschippen ist im Vogtland immer wieder eine Unsitte zu beobachten.
Der Winter und seine Folgen war in dieser Woche Thema in den Stadträten von Klingenthal und Oelsnitz.
Tino Beyer
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
Mehr Artikel