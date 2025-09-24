Vier Städte im Vogtland schließen Hilfepakt: Feuerwehren bringen im Pendelverkehr Wasser zu Brandstätten

Oberes Vogtland
Im Vogtland wurde ein Vier-Städte-Feuerwehrpakt geschlossen. Der besagt, dass die Wehren Löschwasser im Pendelverkehr zum Brandort bringen. Eine Stadt musste die eigene Löschwasserreserve aufstocken.
Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, greift Adorf zumeist auf das öffentliche Trinkwassernetz oder – sofern sie nicht ausgetrocknet oder abgelassen sind – auf Flüsse, Bäche und private Teiche zu. Im Eigentum der Stadt befinden sich nur wenige Löschwasserreserven, darunter Teiche in Rebersreuth, Remtengrün (Feuerwehr),...
