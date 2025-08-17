Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen Unfall mit vier Verletzten gab es in Markneukirchen.
Einen Unfall mit vier Verletzten gab es in Markneukirchen. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Einen Unfall mit vier Verletzten gab es in Markneukirchen.
Einen Unfall mit vier Verletzten gab es in Markneukirchen. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Oberes Vogtland
Vier Verletzte bei Unfall in Markneukirchen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 46-Jährige hatte die Vorfahrt genommen. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder.

Bei einem Unfall in Markneukirchen wurden am Samstagnachmittag vier Menschen verletzt, davon laut Polizei zwei Kinder. Eine 46-Jährige war mit einem Auto gegen 13.25 Uhr auf der Straße Trobitzschen in Richtung Fruchtmarkt unterwegs. An der Kreuzung zur Breiten Straße kollidierte sie mit dem BMW einer 28-Jährigen, die auf der Breiten Straße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
16.08.2025
1 min.
Junger Fahrradfahrer bei Unfall in Markneukirchen verletzt
Der Radfahrer wurde leicht verletzt.
Bei einem Verkehrsunfall in Markneukirchen prallte ein 15-Jähriger gegen die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs.
Claudia Bodenschatz
25.07.2025
1 min.
57-Jähriger gerät in Markneukirchen mit dem Auto in den Gegenverkehr
Zwei Autos sind in Markneukirchen kollidiert.
Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens wurde leicht verletzt. Was zu dem Unfall bekannt ist und was nicht.
Lutz Kirchner
10:30 Uhr
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
10:44 Uhr
2 min.
"Woke"-Kultur im Visier: Trump erhöht Druck auf Museen
US-Präsident Donald Trump will seinen Kurs gegen Museen in den USA verschärfen. (Archivbild)
Der US-Präsident ist unzufrieden mit der Art, wie Museen die Geschichte der USA darstellen. Er will mehr Kontrolle seiner Regierung - und lässt auch finanzielle Drohungen anklingen.
Mehr Artikel