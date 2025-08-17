Vier Verletzte bei Unfall in Markneukirchen

Oberes Vogtland
Eine 46-Jährige hatte die Vorfahrt genommen. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder.
Bei einem Unfall in Markneukirchen wurden am Samstagnachmittag vier Menschen verletzt, davon laut Polizei zwei Kinder. Eine 46-Jährige war mit einem Auto gegen 13.25 Uhr auf der Straße Trobitzschen in Richtung Fruchtmarkt unterwegs. An der Kreuzung zur Breiten Straße kollidierte sie mit dem BMW einer 28-Jährigen, die auf der Breiten Straße...
