Vogtländer bei TV-Show „Kaum zu glauben“ mit Kai Pflaume: Erraten die Promis seinen Beruf?

Patrick Hellinger aus Markneukirchen war Gast in der NDR-Show „Kaum zu glauben“. Prominente sollten seinen Beruf als europaweit einziger Hersteller eines Produktes für die „Einsatzleitung“ erraten.

Großer Auftritt für Patrick Hellinger aus Markneukirchen: Der 45-Jährige war Gast in der Rateshow „Kaum zu glauben" mit Kai Pflaume. Die Show wurde am Sonntagabend im NDR ausgestrahlt. Ein prominentes Quartett muss dort Besonderes über Menschen erraten – im Fall von Patrick Hellinger das Tätigkeitsfeld seines Familienbetriebes, der...