Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Patrick Hellinger aus Markneukirchen in der Rateshow mit Kai Pflaume.
Patrick Hellinger aus Markneukirchen in der Rateshow mit Kai Pflaume. Bild: Bild: Screenshot NDR
Patrick Hellinger aus Markneukirchen in der Rateshow mit Kai Pflaume.
Patrick Hellinger aus Markneukirchen in der Rateshow mit Kai Pflaume. Bild: Bild: Screenshot NDR
Oberes Vogtland
Vogtländer bei TV-Show „Kaum zu glauben“ mit Kai Pflaume: Erraten die Promis seinen Beruf?
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Patrick Hellinger aus Markneukirchen war Gast in der NDR-Show „Kaum zu glauben“. Prominente sollten seinen Beruf als europaweit einziger Hersteller eines Produktes für die „Einsatzleitung“ erraten.

Großer Auftritt für Patrick Hellinger aus Markneukirchen: Der 45-Jährige war Gast in der Rateshow „Kaum zu glauben“ mit Kai Pflaume. Die Show wurde am Sonntagabend im NDR ausgestrahlt. Ein prominentes Quartett muss dort Besonderes über Menschen erraten – im Fall von Patrick Hellinger das Tätigkeitsfeld seines Familienbetriebes, der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:47 Uhr
4 min.
Gas und Öl: Sorgt Trump für höhere Preise in Europa?
Die Rechnung hinter dem Vorhaben: Weniger Erlöse aus Ölgeschäften = weniger Geld für Kriegsführung. (Archivbild)
In der EU gibt es bereits seit Juni einen Plan für einen vollständigen Stopp der Öl- und Gaslieferungen aus Russland. US-Präsident Trump reicht das allerdings nicht. Nun soll nachgelegt werden.
Katharina Redanz und Ansgar Haase, dpa
10:08 Uhr
4 min.
„Wo bitte ist das gerecht?“ – Eine Friseurmeisterin aus dem Vogtland und das Hickhack um Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen
Friseurmeisterin Petra Scholz in ihrem kleinen Plauener Salon.
Die Forderung, einstige Coronahilfen zurückzuzahlen, hat viele Unternehmer hart getroffen. Eine Neuregelung soll Härtefälle abmildern. Warum genau das die Friseurmeisterin ärgert.
Claudia Bodenschatz
04.09.2025
5 min.
Menschen, die Nein sagen können - so ticken „inspirierende Leute“ aus Vogtland und Erzgebirge
Trabi 500, Baujahr 1962. Am Steuer Patrick Comberg aus Lengenfeld, mit der Kamera daneben Tom Kehrer aus Schönheide. Ziel der Reise? Zeigen, wie es sich selbstbestimmt lebt.
Patrick Comberg aus Lengenfeld hat Frau und Kind, er fährt Trabi, macht Musik, geht zu Dynamo und sticht Tattoos. Und er ist Teil eins in einer Filmreihe über Menschen, die sich nicht kaufen lassen.
Gerd Möckel
13:44 Uhr
2 min.
Autokauf: So geht die Bezahlung am sichersten
Online-Autokauf: Ein sicherer Zahlungsprozess kann vor Betrug und Fehlkäufen schützen.
Beim Autokauf oder -verkauf geht es meist um hohe Summen. Wer sichergehen will, dass da nichts schiefgeht, sollte sich vor allem bei der Zahlungsmethode Gedanken machen.
18:00 Uhr
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel