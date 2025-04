Vogtländer messen sich mit Sachsens besten Karnevalstänzern

Sächsische Meisterschaft im Gardetanz: So haben die Vertreter aus Adorf abgeschnitten.

Für den Adorfer Carneval-Verein ist unter die Saison 2024/25 nun endgültig der Schlussstrich gezogen. Die Nachwuchsgarde Chilischoten und das Tanzmariechen Anne Jacob nahmen am Wochenende als einzige Vertreter aus dem Vogtland an der Sächsischen Meisterschaft im Gardetanz in Neukieritzsch teil. Zur Unterstützung mitgefahren war eine lautstarke...