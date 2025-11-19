Vogtländer verliert 28.000 Euro an Kryptobetrüger

Oberes Vogtland
Über Tiktok und Whatsapp redeten Betrüger auf den 40-Jährigen ein. Am Ende stellten die Täter den Kontakt ein und sperrten den Zugang zu seinem Konto. Der Mann war sein Geld los.
Ein 40-jähriger Mann aus Oelsnitz ist Opfer eines Kryptobetrugs geworden. Über mehrere Wochen wurde er von vermeintlichen Investmentberatern um knapp 28.000 Euro gebracht.
