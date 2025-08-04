Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Leute, passt auf, so funktioniert die Masche. Vermieter René Wunderlich vor seinem Ferienhaus Poetenwald in Markneukirchen. Mit dieser charmanten Englisch-Mail fing alles an.
Leute, passt auf, so funktioniert die Masche. Vermieter René Wunderlich vor seinem Ferienhaus Poetenwald in Markneukirchen. Mit dieser charmanten Englisch-Mail fing alles an. Bild: Florian Wunderlich
Oberes Vogtland
Vogtländer warnt Vogtländer: „Meeresbiologin“ will Vermieter mit 10.000 Euro-Scheck ködern
Redakteur
Von Gerd Möckel
Das Ferienhaus Poetenwald liegt idyllisch in Markneukirchen. Bei einer ungewöhnlichen Buchungsanfrage wäre der Vermieter fast schwach geworden. Was Polizei, Verbraucherschützer und Bank dazu sagen.

Top Ausstattung, idyllische Lage in Markneukirchen. Wer das Ferienhaus Poetenwald online findet, bucht schon einen kleinen Traum. Probleme gab es noch nie, erzählt René Wunderlich. Bis zu einer eher ungewöhnlichen Buchungsanfrage kürzlich. Der Absender hatte sich auf Englisch und charmant via Mail als Meeresbiologin vorgestellt und fragte nach...
